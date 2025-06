Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 6,79 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,84 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,77 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 292.744 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 20,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 26,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,293 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,72 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,13 Mrd. EUR – ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je Lufthansa-Aktie.

