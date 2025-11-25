DAX 23.482 +0,1%ESt50 5.594 +0,4%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1577 +0,1%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
Lufthansa Aktie

8,14 EUR -0,02 EUR -0,20 %
STU
Marktkap. 9,68 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

10:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,14 EUR -0,02 EUR -0,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,13 €		 Abst. Kursziel*:
-7,75%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,82%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

24.11.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Lufthansa Buy UBS AG
18.11.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
