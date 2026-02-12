DAX 24.851 -0,3%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,1%Öl 68,18 +0,7%Gold 4.990 -1,1%
Air Liquide Aktie

170,16 EUR +0,88 EUR +0,52 %
STU
155,00 CHF +0,47 CHF +0,30 %
BRX
Marktkap. 97,84 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

UBS AG

Air Liquide Buy

14:46 Uhr
Air Liquide Buy
Air Liquide S.A.
170,16 EUR 0,88 EUR 0,52%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Air Liquide S.A.

14:46 Air Liquide Buy UBS AG
10.02.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
20.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
16.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

