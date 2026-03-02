DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
adidas Aktie

Marktkap. 27,02 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

adidas Buy

adidas
137,95 EUR -10,70 EUR -7,20%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Die mittelfristigen Ziele seien allerdings beruhigend./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
136,30 €		 Abst. Kursziel*:
68,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
137,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,73%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

