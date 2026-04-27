adidas Aktie
Marktkap. 24,62 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania attestierte dem Sportartikelkonzern am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung einen starken Jahresauftakt. Das erzielte Umsatzwachstum und das operative Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen übertroffen. Das Wachstum sei aber ungleich verteilt und gerade im Schuhbereich nur gering ausgefallen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Sector Perform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
147,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,55%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
147,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,73%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
205,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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