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RBC Capital Markets

adidas Sector Perform

09:46 Uhr
adidas Sector Perform
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adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania attestierte dem Sportartikelkonzern am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung einen starken Jahresauftakt. Das erzielte Umsatzwachstum und das operative Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen übertroffen. Das Wachstum sei aber ungleich verteilt und gerade im Schuhbereich nur gering ausgefallen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Sector Perform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
147,40 €		 Abst. Kursziel*:
8,55%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
147,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,73%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
205,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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