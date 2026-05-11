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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

12:01 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
39,45 EUR -0,86 EUR -2,13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers berge auf dem aktuellen Niveau einige Risiken, schrieb Harry Martin am Montagabend. Er verwies unter anderem auf eine möglicherweise schwache Preisgestaltung bei den jüngsten Flottenbestellungen in den USA und Schwierigkeiten, die aus dem Nahost-Konflikt resultierenden Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
40,13 €		 Abst. Kursziel*:
-12,78%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
39,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,28%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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