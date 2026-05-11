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Barclays Capital

GEA Equal Weight

11:31 Uhr
GEA Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
GEA
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Anlagenbauer habe ein ordentliches Umsatz- und Auftragswachstum im ersten Quartal verzeichnet, schrieb Timothy Lee am Montagabend. Der negative Free Cashflow sei nicht besorgniserregend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Equal Weight

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
55,70 €		 Abst. Kursziel*:
20,29%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
55,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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