GEA Aktie
Marktkap. 9,65 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Anlagenbauer habe ein ordentliches Umsatz- und Auftragswachstum im ersten Quartal verzeichnet, schrieb Timothy Lee am Montagabend. Der negative Free Cashflow sei nicht besorgniserregend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Equal Weight
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
55,70 €
|Abst. Kursziel*:
20,29%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
55,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|11:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets