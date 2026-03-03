DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke enttäuscht auf ganzer Linie Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke enttäuscht auf ganzer Linie
Moderna-Aktie gesucht: BioNTech-Rivale legt Patentstreit durch Milliardenvergleich bei Moderna-Aktie gesucht: BioNTech-Rivale legt Patentstreit durch Milliardenvergleich bei
Tesla Aktie

Tesla Aktien-Sparplan
343,70 EUR +5,80 EUR +1,72 %
STU
399,87 USD -3,45 USD -0,86 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 1,3 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

13:56 Uhr
Tesla Equal Weight
Tesla
343,70 EUR 5,80 EUR 1,72%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Herstellerpool für CO2-Emissionen rund um Tesla umfasse 2026 drei Mitglieder weniger als im Vorjahr, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Dabei schließen sich Autokonzerne zusammen, um gemeinsam die Emissionsrichtlinien der EU zu erfüllen. Bis Anfang Dezember könnten allerdings noch weitere Hersteller hinzustoßen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 392,43		 Abst. Kursziel*:
-8,26%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 399,87		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,97%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 348,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

