Tesla Aktie
Marktkap. 1,3 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Herstellerpool für CO2-Emissionen rund um Tesla umfasse 2026 drei Mitglieder weniger als im Vorjahr, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Dabei schließen sich Autokonzerne zusammen, um gemeinsam die Emissionsrichtlinien der EU zu erfüllen. Bis Anfang Dezember könnten allerdings noch weitere Hersteller hinzustoßen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 392,43
|Abst. Kursziel*:
-8,26%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 399,87
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,97%
|
Analyst Name:
Dan Levy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 348,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|13:56
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.