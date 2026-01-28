DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.557 +0,1%Top 10 Crypto 11,35 -2,5%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.639 -1,1%Euro 1,1971 +0,1%Öl 69,40 +1,0%Gold 5.550 +2,5%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. "Die Zukunft ist autonom", so betitelte Analyst Tom Narayan seinen am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Elektroautobauer und Pionier im autonomen Fahren. Die Investitionen dürften sich 2026 mehr als verdoppeln. Dies sei allerdings von den Bullen erwartet worden und werde Tesla den Innovationsweg ebnen. Der Robotaxi-Zeitplan sei ein willkommenes Detail. Im Bereich der humanoiden Roboter sei aus Sicht von Tesla die Konkurrenz aus China das größte Problem./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Tesla zu myNews hinzufügen