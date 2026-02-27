So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein
Die Bewertungen der Analysten für die Tesla-Aktie im Überblick.
Im Februar 2026 haben 3 Experten die Tesla-Aktie analysiert.
1 Analyst empfiehlt die Tesla-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 406,67 USD, was einem Anstieg von 4,16 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 402,51 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-10,56
|18.02.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-10,56
|07.02.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|24,22
|02.02.2026
