So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein

28.02.26 22:30 Uhr
So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein

Die Bewertungen der Analysten für die Tesla-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
338,05 EUR -9,15 EUR -2,64%
Im Februar 2026 haben 3 Experten die Tesla-Aktie analysiert.

1 Analyst empfiehlt die Tesla-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 406,67 USD, was einem Anstieg von 4,16 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 402,51 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital360,00 USD-10,5618.02.2026
Barclays Capital360,00 USD-10,5607.02.2026
RBC Capital Markets500,00 USD24,2202.02.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
