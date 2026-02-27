So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein

Aktienanalysen

Die Bewertungen der Analysten für die Tesla-Aktie im Überblick.

Im Februar 2026 haben 3 Experten die Tesla-Aktie analysiert.

1 Analyst empfiehlt die Tesla-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 406,67 USD, was einem Anstieg von 4,16 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 402,51 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 360,00 USD -10,56 18.02.2026 Barclays Capital 360,00 USD -10,56 07.02.2026 RBC Capital Markets 500,00 USD 24,22 02.02.2026

