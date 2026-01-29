DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.525 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.546 -0,6%Bitcoin 69.987 -1,0%Euro 1,1881 -0,7%Öl 70,68 -0,3%Gold 4.902 -8,9%
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 ASTA Energy Solutions A4214T
DAX geht fester ins Wochenende -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX geht letztlich fester ins Wochenende
ASTA Energy-Aktie überzeugt beim Börsengang - Siemens Energy als Ankeraktionär
Tesla Aktie

368,10 EUR +19,95 EUR +5,73 %
STU
437,91 USD +21,40 USD +5,14 %
BTT
Marktkap. 1,2 Bio. EUR

KGV 418,19
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

Deutsche Bank AG

Tesla Buy

18:11 Uhr
Tesla Buy
Aktie in diesem Artikel
Tesla
368,10 EUR 19,95 EUR 5,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 500 auf 480 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Elektroautobauers habe den Fokus auf Robotaxis und menschenähnliche Roboter bestätigt, schrieb Edison Yu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz deutlich höherer Investitionen seien allzu große Veränderungen an seinen Schätzungen aber nicht nötig, da seine Bewertung zuletzt bereits von einem Erfolg in diesen Geschäftsbereichen untermauert worden sei./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Buy

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 480,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 435,66		 Abst. Kursziel*:
10,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 437,91		 Abst. Kursziel aktuell:
9,61%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 348,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

18:11 Tesla Buy Deutsche Bank AG
16:21 Tesla Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

TraderFox Hot-News SpaceX und xAI: Elon Musk schmiedet Billionen-Konzern im All! SpaceX und xAI: Elon Musk schmiedet Billionen-Konzern im All!
finanzen.net Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter
finanzen.net Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusion mit xAI und Tesla im Gespräch
finanzen.net Tesla-Aktie nach Zahlen im Analystencheck: Zwischen Euphorie und Absturzgefahr
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Tesla informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Tesla-Aktie gibt ab: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
Benzinga In-Depth Analysis: Tesla Versus Competitors In Automobiles Industry
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
Zacks After Beating TSLA in EVs, is China Eyeing Musk's SpaceX Ambitions?
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
Benzinga Why Dan Ives Thinks Tesla And Nvidia Will Define The &#39;Physical AI&#39; Era
Benzinga Elon Musk Says &#39;Very Different&#39; AI-First Phone Is &#39;Not Out Of The Question,&#39; Even After Insisting He Hopes He Never Has To Make One
