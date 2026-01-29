Tesla Aktie
Marktkap. 1,2 Bio. EURKGV 418,19
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 500 auf 480 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Elektroautobauers habe den Fokus auf Robotaxis und menschenähnliche Roboter bestätigt, schrieb Edison Yu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz deutlich höherer Investitionen seien allzu große Veränderungen an seinen Schätzungen aber nicht nötig, da seine Bewertung zuletzt bereits von einem Erfolg in diesen Geschäftsbereichen untermauert worden sei./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Buy
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 480,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 435,66
|Abst. Kursziel*:
10,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 437,91
|Abst. Kursziel aktuell:
9,61%
|
Analyst Name:
Edison Yu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 348,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|18:11
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16:21
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|18:11
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16:21
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|18:11
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:21
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital