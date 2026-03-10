Santander Aktie

Marktkap. 139,97 Mrd. EUR

KGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Das Engagement der spanischen Bank im Privatkunden-Kreditgeschäft sei begrenzt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Freitagabend. Sie hält die Geschäftsziele vor dem Hintergrund der sich wandelnden konjunkturellen Rahmenbedingungen weiterhin für erreichbar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 21:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Overweight

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,39 €		 Abst. Kursziel*:
35,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,64%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

