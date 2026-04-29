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Symbol BCDRF

Barclays Capital

Santander Overweight

10:26 Uhr
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,22 EUR -0,16 EUR -1,54%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 12,70 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der spanischen Bank belegten eine konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie und stärkten das Vertrauen in den Anlagehintergrund, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Overweight

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,22 €		 Abst. Kursziel*:
26,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
10,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,25%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

10:26 Santander Overweight Barclays Capital
29.04.26 Santander Buy UBS AG
29.04.26 Santander Overweight Barclays Capital
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