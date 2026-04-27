Santander Aktie

Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Santander Overweight

Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen ein starkes operatives Ergebnis (PPP) und eine starke Kernkapitalquote (CET1)./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Overweight

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,39 €		 Abst. Kursziel*:
22,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
10,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

11:26 Santander Overweight Barclays Capital
09:56 Santander Outperform RBC Capital Markets
14.04.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen


