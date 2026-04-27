LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen ein starkes operatives Ergebnis (PPP) und eine starke Kernkapitalquote (CET1)./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Santander Overweight
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
10,39 €
|Abst. Kursziel*:
22,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
10,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:56
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|11:26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:56
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|11:26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:56
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets