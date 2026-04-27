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Symbol BCDRF

UBS AG

Santander Buy

12:41 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,52 EUR 0,16 EUR 1,50%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,30 Euro auf "Buy" belassen. Ignacio Cerezo lobte am Mittwochmorgen den starken operativen Mix der spanischen Bank. Diese sei auf bestem Wege, die diesjährigen Ziele zu erreichen. Positiv wertet der Experte auch die Kernkapitalquote (CET1), die etwas höheren Ausgaben für ausstehende Zukäufe gegenüber stehe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,39 €		 Abst. Kursziel*:
18,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,90%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:56 Santander Outperform RBC Capital Markets
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08.04.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Santander Buy UBS AG
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