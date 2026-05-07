McDonalds Aktie
Marktkap. 171,94 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 380 auf 350 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Bernstein passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngsten Resultate der Schnellrestaurant-Kette an. Die Zielsenkung begründete er mit dem derzeitigen konjunkturellen Gegenwind und dessen Auswirkungen auf das Konsumenteneinkommen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: McDonalds Overweight
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 350,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 283,70
|Abst. Kursziel*:
23,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 284,35
|Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
|
Analyst Name:
Jeffrey Bernstein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 337,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
