McDonalds Aktie

246,50 EUR -3,80 EUR -1,52 %
STU
288,64 USD +2,01 USD +0,70 %
BTT
Marktkap. 173,75 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958

ISIN US5801351017

Symbol MCD

UBS AG

McDonalds Buy

15:31 Uhr
McDonalds Buy
McDonald's Corp.
246,50 EUR -3,80 EUR -1,52%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Bei dem Getränkekonzern verlangsame die Konjunkturlage den Trend, schrieb Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke sei aber auf globaler Ebene bestens positioniert. Nach dem Kursrücksetzer sei das Profil von Chancen und Risiken trotz des kurzfristigen Gegenwinds attraktiv./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonalds Buy

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 365,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 286,64		 Abst. Kursziel*:
27,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 288,64		 Abst. Kursziel aktuell:
26,46%
Analyst Name:
Dennis Geiger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 348,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

15:31 McDonalds Buy UBS AG
11.03.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
05.03.26 McDonalds Market-Perform Bernstein Research
05.03.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
24.02.26 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

