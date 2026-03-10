DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.427 -0,3%Top 10 Crypto 9,3205 +2,5%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.970 +1,3%Euro 1,1565 -0,3%Öl 92,67 +1,4%Gold 5.177 -0,2%
McDonalds Aktie

280,75 EUR -1,40 EUR -0,50 %
325,19 USD -2,76 USD -0,84 %
Marktkap. 200,56 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958

ISIN US5801351017

Symbol MCD

RBC Capital Markets

21:06 Uhr
McDonald's Corp.
280,75 EUR -1,40 EUR -0,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Das Unternehmen wolle teils auf noch preisgünstigere Produkte setzen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus optimistischer Sicht könnte dies die Wertwahrnehmung und das Kundenwachstum verbessern, was seiner Meinung nach weiterhin eine Priorität für Schnellrestaurantketten ist. Pessimisten könnten argumentieren, dass die aktuellen Angebote hinter den internen Erwartungen zurückbleiben und weitere Preisnachlässe erforderlich machten./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 324,61		 Abst. Kursziel*:
1,66%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 325,19		 Abst. Kursziel aktuell:
1,48%
Analyst Name:
Logan Reich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 343,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

21:06 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
05.03.26 McDonalds Market-Perform Bernstein Research
05.03.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
24.02.26 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 McDonalds Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu McDonald's Corp.

dpa-afx Studie Tesla-Aktie steigt dennoch: Kein breiter Boykott von US-Marken - Tesla bildet die Ausnahme Tesla-Aktie steigt dennoch: Kein breiter Boykott von US-Marken - Tesla bildet die Ausnahme
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds wird am Dienstagabend ausgebremst
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagnachmittag in Rot
finanzen.net Börse New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Montagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verdient
BNP Paribas dailyAktien: McDonald’s – Weiterhin klare Stärke
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge
Benzinga Jeff Bezos Denies Advising Gen Z To Flip Burgers Or Slog It At Real World Jobs Like Palantir, But Elon Musk Says Trump &#39;Worked&#39; At McDonalds
PR Newswire Serving Holidays with a Side of Chaos: Dr. Seuss's The Grinch Meal Is Coming to McDonald's
PR Newswire McDONALD'S REPORTS THIRD QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 5%
PR Newswire McDONALD'S REPORTS SECOND QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
RTE.ie Stalled McDonalds expansion continues
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
