Linde Aktie
Marktkap. 190,66 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Joshua Spector spielte am Dienstagabend verschiedene Szenarien hinsichtlich der Chancen des Industriegasekonzerns im Zusammenhang mit dem Treibstoffbedarf der modernen Raumfahrt durch. Er sieht enormes Potenzial durch häufigere Starts größerer Raketen. Noch sei der Umsatzanteil klein, könne aber deutlich wachsen und wie der Eletronics-Bereich zum Ergebnisfaktor werden./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 550,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 474,01
|Abst. Kursziel*:
16,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 476,01
|Abst. Kursziel aktuell:
15,54%
|
Analyst Name:
Joshua Spector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 526,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|14:56
|Linde Buy
|UBS AG
|03.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:56
|Linde Buy
|UBS AG
|03.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:56
|Linde Buy
|UBS AG
|03.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG