Linde Aktie

409,80 EUR -1,20 EUR -0,29 %
STU
476,01 USD -1,93 USD -0,40 %
BTT
Marktkap. 190,66 Mrd. EUR

KGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

UBS AG

Linde Buy

14:56 Uhr
Linde Buy
Linde plc
409,80 EUR -1,20 EUR -0,29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Joshua Spector spielte am Dienstagabend verschiedene Szenarien hinsichtlich der Chancen des Industriegasekonzerns im Zusammenhang mit dem Treibstoffbedarf der modernen Raumfahrt durch. Er sieht enormes Potenzial durch häufigere Starts größerer Raketen. Noch sei der Umsatzanteil klein, könne aber deutlich wachsen und wie der Eletronics-Bereich zum Ergebnisfaktor werden./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 474,01		 Abst. Kursziel*:
16,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 476,01		 Abst. Kursziel aktuell:
15,54%
Analyst Name:
Joshua Spector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 526,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

