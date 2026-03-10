Deutsche Bank AG

BBVA Buy

12:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BBVA mit einem Kursziel von 21,25 Euro auf "Buy" belassen. Die von der spanischen Bank veranstalteten Strategiegespräche hätten sich auf das Unternehmenskundengeschäft und die Strategie in Mexiko fokussiert und eine vorbildliche Transparenz gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET

