BBVA Aktie
Marktkap. 108,65 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BBVA mit einem Kursziel von 21,25 Euro auf "Buy" belassen. Die von der spanischen Bank veranstalteten Strategiegespräche hätten sich auf das Unternehmenskundengeschäft und die Strategie in Mexiko fokussiert und eine vorbildliche Transparenz gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,25 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,64%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|12:26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:51
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:51
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:51
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital