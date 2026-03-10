DAX 23.578 -1,6%ESt50 5.765 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1580 -0,2%Öl 91,03 -0,4%Gold 5.177 -0,2%
WACKER CHEMIE Aktie

71,65 EUR +3,15 EUR +4,60 %
STU
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

Barclays Capital

WACKER CHEMIE Equal Weight

13:46 Uhr
WACKER CHEMIE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
71,65 EUR 3,15 EUR 4,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Equal Weight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
70,55 €		 Abst. Kursziel*:
-2,20%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
71,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,70%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

13:46 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
13:46 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
10:06 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

finanzen.net Nach schwachem Jahr 2025 WACKER CHEMIE-Aktie dennoch deutlich höher: Dividende gestrichen - Keine Besserung am Markt in Sicht WACKER CHEMIE-Aktie dennoch deutlich höher: Dividende gestrichen - Keine Besserung am Markt in Sicht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt
StockXperts Wacker Chemie: Zurück zu Wachstum
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant
finanzen.net MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste
dpa-afx Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende deutlich zu
