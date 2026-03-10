WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
70,55 €
|Abst. Kursziel*:
-2,20%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
71,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,70%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
