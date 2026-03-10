HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 28,79 Mrd. EURKGV 28,10
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 419 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz habe der Fokus des Bauunternehmens sowie seines Mutterkonzerns ACS auf dem Rechenzentren-Geschäft, dem Potenzial des deutschen Infrastruktur-Programms und der Widerstandsfähigkeit gegen Makro-Risiken gelegen, schrieb Tom Zhang in einer Einschätzung vom Dienstagabend./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
419,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
381,80 €
|Abst. Kursziel*:
9,74%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
381,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
370,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
