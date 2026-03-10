DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.768 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1585 -0,2%Öl 90,73 -0,7%Gold 5.178 -0,2%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street stabil erwartet -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse
Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet
HOCHTIEF Aktie

381,00 EUR -0,60 EUR -0,16 %
STU
Marktkap. 28,79 Mrd. EUR

KGV 28,10
WKN 607000

ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 419 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz habe der Fokus des Bauunternehmens sowie seines Mutterkonzerns ACS auf dem Rechenzentren-Geschäft, dem Potenzial des deutschen Infrastruktur-Programms und der Widerstandsfähigkeit gegen Makro-Risiken gelegen, schrieb Tom Zhang in einer Einschätzung vom Dienstagabend./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
419,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
381,80 €		 Abst. Kursziel*:
9,74%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
381,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
370,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

14:06 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
10.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Dow Jones Projekt OL31 Vagnhärad HOCHTIEF-Aktie fester: Bau von Bahnschnellstrecke in Schweden HOCHTIEF-Aktie fester: Bau von Bahnschnellstrecke in Schweden
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Dienstagnachmittag
dpa-afx Hochtief erhält Großauftrag für den Bau einer Bahnstrecke in Schweden
wikifolio Hochtief: Viel Positives bereits im Kurs?
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF schießt am Mittag hoch
finanzen.net MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Vormittag zu
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF increases operational net profit guidance for 2025
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: &#193;ngel Manuel Muriel Bernal, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, Sale of shares: The shares sold were awarded in earlier years by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board ...
