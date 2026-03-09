Hochtief erhält Großauftrag für den Bau einer Bahnstrecke in Schweden

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern HOCHTIEF hat einen Großauftrag von der schwedischen Verkehrsbehörde Trafikverket erhalten. Das Essener Unternehmen werde etwa 26 Kilometer der insgesamt 160 Kilometer langen East-Link-Bahnverbindung zwischen Järna und Linköping bauen, wie der MDax-Konzern ( MDAX ) am Dienstag mitteilte. Das südwestlich von Stockholm gelegene Projekt habe ein Volumen von bis zu 900 Millionen Euro. Der Auftrag beinhalte Planung und Bau mehrerer Tunnel und Großbrücken sowie einer Bahnstation. Die Bauarbeiten sollen bis ins Jahr 2034 gehen./mne/niw/mis

