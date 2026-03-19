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Positive Impulse

Bau- und Baustoffsektor erholt sich: Aktien von HOCHTIEF und Heidelberg Materials Aktie legen zu

20.03.26 11:31 Uhr
Bau- und Baustoffsektor legt zu: Aktien von HOCHTIEF und Heidelberg Materials steigen | finanzen.net

Die Aktien aus dem europäischen Bau- und Baustoffsektor haben nach dem jüngsten Kursverfall am Freitag dank vager Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges einen erneuten Erholungsversuch unternommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
172,00 EUR 5,40 EUR 3,24%
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HOCHTIEF AG
409,60 EUR 9,60 EUR 2,40%
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Positive Impulse lieferten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten.

Benjamin Netanjahu sagte laut "Times of Israel": "Der Iran ist schwächer denn je." Das Land könne kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen.

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Der Stoxx Europe 600 Construction & Materials stieg als bester Branchenindex zuletzt um 1,6 Prozent, nachdem er tags zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte November abgesackt war. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat der Sektor in der Spitze knapp 14 Prozent an Wert eingebüßt.

Für die Papiere des Baukonzerns HOCHTIEF ging es zuletzt via XETRA um 1,2 Prozent auf 402,40 Euro nach oben. Die Titel des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials gewannen als einer der Spitzenreiter im DAX 3,5 Prozent auf 171,90 Euro.

Die Aktien hatten sich bereits am Mittwoch nach einer Analystenstudie klar erholt. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels hatte Morgan-Stanley-Analystin Cedar Ekblom als bloßen "Lärm" und die Bewertung der Aktie als attraktiv bezeichnet. Die Heidelberg-Materials-Aktien waren von ihrem Rekord Ende Januar bei fast 242 Euro zuletzt um ein Drittel eingebrochen.

/edh/mne/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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12:01Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
19.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
16.03.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
16.03.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
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25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
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10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

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