Analysten-Upgrade

Eine Analystin bewertet die Aktie des Baustoffherstellers Heidelberg Materials neu.

Die Aktien von Heidelberg Materials haben sich am Mittwochmorgen nach einer Kehrtwende der Analystin von Morgan Stanley klar erholt. Die Papiere des Baustoffherstellers klettern auf XETRA zeitweise um 3,33 Prozent auf 173,60 Euro. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels bezeichnete Analystin Cedar Ekblom als bloßen "Lärm".

Wer­bung Wer­bung

Sie hielt nach dem jüngsten Kursrutsch auf zeitweise knapp unter 160 Euro zwar an ihrem Kursziel von 219 Euro fest, gab aber ihre "Underweight"-Einstufung zugunsten einer "Overweight"-Empfehlung auf. Sie sieht eine attraktive Einstiegschance, nachdem die Anleger sich ungerechtfertigterweise um die Beton-Preise im Umfeld geringerer Emissionskosten gesorgt hätten. Die Expertin geht davon aus, dass die Beton-Preise hartnäckig hoch bleiben. Zudem hätten die Heidelberger selbst im schwierigen Umfeld mit Kostensenkungen und robusten Margen geglänzt.

Die Heidelberg-Materials-Aktien waren von ihrem Rekord Ende Januar bei fast 242 Euro zuletzt um ein Drittel eingebrochen.

/ag/bek/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)