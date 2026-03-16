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Heidelberg Materials-Aktie springt an: Morgan Stanley hebt Rating an

18.03.26 09:48 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie legt zu: Morgan Stanley sieht Einstiegschance nach Kursrückgang | finanzen.net

Eine Analystin bewertet die Aktie des Baustoffherstellers Heidelberg Materials neu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
173,50 EUR 3,50 EUR 2,06%
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Die Aktien von Heidelberg Materials haben sich am Mittwochmorgen nach einer Kehrtwende der Analystin von Morgan Stanley klar erholt. Die Papiere des Baustoffherstellers klettern auf XETRA zeitweise um 3,33 Prozent auf 173,60 Euro. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels bezeichnete Analystin Cedar Ekblom als bloßen "Lärm".

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Sie hielt nach dem jüngsten Kursrutsch auf zeitweise knapp unter 160 Euro zwar an ihrem Kursziel von 219 Euro fest, gab aber ihre "Underweight"-Einstufung zugunsten einer "Overweight"-Empfehlung auf. Sie sieht eine attraktive Einstiegschance, nachdem die Anleger sich ungerechtfertigterweise um die Beton-Preise im Umfeld geringerer Emissionskosten gesorgt hätten. Die Expertin geht davon aus, dass die Beton-Preise hartnäckig hoch bleiben. Zudem hätten die Heidelberger selbst im schwierigen Umfeld mit Kostensenkungen und robusten Margen geglänzt.

Die Heidelberg-Materials-Aktien waren von ihrem Rekord Ende Januar bei fast 242 Euro zuletzt um ein Drittel eingebrochen.

/ag/bek/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
16.03.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
16.03.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
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26.02.2026Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
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25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

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