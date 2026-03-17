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Rekord

Talanx-Aktie legt zu: Gewinnrekord und höhere Dividende

18.03.26 09:20 Uhr
Talanx-Aktie steigt: Starkes Ergebnis und Dividendenplus | finanzen.net

Die Aktionäre von Talanx können sich nach dem Rekordgewinn im vergangenen Jahr über eine deutlich höhere Dividende freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
111,50 EUR 0,90 EUR 0,81%
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Wie der Versicherungskonzern mitteilte, soll die Dividende um ein Drittel auf 3,60 Euro je Aktie steigen. Talanx betätigte zudem die im Februar gemeldeten vorläufigen Zahlen und den Ausblick für 2026.

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Talanx strebt für das laufende Jahr einen Gewinn von etwa 2,7 Milliarden Euro an, womit das für 2027 geplante Ergebnis ein Jahr früher erreicht würde. Im vergangenen Jahr legte der Gewinn um ein Viertel auf einen Rekordwert von 2,48 Milliarden Euro zu. Der Versicherungsumsatz stieg um 2 Prozent auf 49 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis kletterte um 8 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, wie aus den vollständigen Zahlen hervorgeht. Talanx profitierte unter anderem von einem niedrigen Schadensaufkommen im zweiten Halbjahr, nachdem die Waldbrände in Kalifornien im Januar für den größten Einzelschaden der Unternehmensgeschichte gesorgt hatten.

"2025 war ein außergewöhnliches Jahr - wir haben im ersten Quartal den größten Naturkatastrophen-Schaden unserer Konzerngeschichte und anschließend drei Quartale mit ungewöhnlich wenigen Naturkatastrophen erlebt", sagte Vorstandschef Torsten Leue. Größter Einzelschaden im zweiten Halbjahr war der Hurrikan "Melissa", der im Oktober Jamaika verwüstete, mit 340 Millionen Euro.

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Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 89,1 Prozent von 90,3 Prozent im Vorjahr. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Via XETRA gewinnt die Talanx-Aktie zeitweise ein Prozent auf 111,50 Euro.

DJG/mgo/kla

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Bildquellen: Talanx

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DatumRatingAnalyst
08.12.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Talanx HaltenDZ BANK
13.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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14.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.11.2025Talanx HaltenDZ BANK
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
20.03.2025Talanx HoldDeutsche Bank AG
19.03.2025Talanx HaltenDZ BANK
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24.01.2018Talanx VerkaufenDZ BANK
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13.11.2017Talanx SellBaader Bank
21.09.2017Talanx SellBaader Bank
14.08.2017Talanx VerkaufenDZ BANK

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