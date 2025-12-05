DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,35 +2,5%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Top News
VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat
Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren! Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Talanx Aktie

Kaufen
Verkaufen
Talanx Aktien-Sparplan
109,10 EUR +1,10 EUR +1,02 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,93 Mrd. EUR

KGV 10,73 Div. Rendite 3,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TLX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TLX1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TNXXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

09:41 Uhr
Talanx Buy
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
109,10 EUR 1,10 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Das zuletzt starke Wachstum des Versicherers zeige dessen Disziplin bei Vertragsabschlüssen, schrieb Michael Huttner am Freitagnachmittag. Der Konzern sei daher mit Blick auf den nun trägeren Branchenzyklus sehr gut aufgestellt./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Buy

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
108,90 €		 Abst. Kursziel*:
31,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
109,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,07%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

09:41 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 Talanx Halten DZ BANK
13.11.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Talanx AG

finanzen.net MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone
dpa-afx Munich Re-Aktie tiefer: Wirbelsturmsaison endet glimpflich - USA und Japan verschont
finanzen.net Talanx-Aktie: Was Analysten von Talanx erwarten
finanzen.net MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Talanx-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Talanx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Stocks in Action: Deutsche Telekom, Talanx, Grenke, Merck KGaA und Delivery Hero.
finanzen.net MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Talanx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Earnings forecast 2026: Talanx expects consolidated net income of approximately EUR 2.7 billion for the financial year 2026
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Talanx achieves quarterly result of EUR 604 million
EQS Group EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Talanx AG zu myNews hinzufügen