Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Talanx Buy

09:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Das zuletzt starke Wachstum des Versicherers zeige dessen Disziplin bei Vertragsabschlüssen, schrieb Michael Huttner am Freitagnachmittag. Der Konzern sei daher mit Blick auf den nun trägeren Branchenzyklus sehr gut aufgestellt./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx