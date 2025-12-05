DAX 24.086 +0,2%ESt50 5.729 +0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,40 +2,9%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 79.096 +2,1%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,20 -1,0%Gold 4.205 +0,2%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 560 Pence auf "Outperform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,60 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:36 easyJet Outperform Bernstein Research
06.12.25 easyJet Overweight Barclays Capital
02.12.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 easyJet Buy UBS AG
01.12.25 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

