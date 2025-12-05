Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 39,08 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 229 auf 267 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jon Bell setzt in seinem Ausblick auf 2026 in Europas Baustoffbranche weiter auf die Hersteller schwerer Baustoffe. Kingspan als Hersteller leichter Baumaterialien ist der einzige Ausreißer, wie Bell in der am Montag vorliegenden Analyse schrieb. Seine Top-Favoriten sind Heidelberg Materials und Holcim./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
267,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
219,70 €
|Abst. Kursziel*:
21,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
219,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,70%
|
Analyst Name:
Jon Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
246,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
