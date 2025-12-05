DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Top News
VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat
Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren! Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
219,40 EUR -0,20 EUR -0,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,08 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Deutsche Bank AG

Heidelberg Materials Buy

09:36 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
219,40 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 229 auf 267 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jon Bell setzt in seinem Ausblick auf 2026 in Europas Baustoffbranche weiter auf die Hersteller schwerer Baustoffe. Kingspan als Hersteller leichter Baumaterialien ist der einzige Ausreißer, wie Bell in der am Montag vorliegenden Analyse schrieb. Seine Top-Favoriten sind Heidelberg Materials und Holcim./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
267,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
219,70 €		 Abst. Kursziel*:
21,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
219,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,70%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
246,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

09:36 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:16 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
03.12.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Bewertung im Blick Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag gesucht
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 260 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 300 Euro - 'Buy'
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Lending of 700,000 shares until 27/03/2026
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen