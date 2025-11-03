Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 36,85 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 193 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide gewesen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagabend. Er ging auch auf eine Dinerveranstaltung mit Investoren ein. Die Marktsignale für 2026 seien durchaus positiv gewesen, bezüglich der Erholung in der EU sei allerdings um Geduld gebeten worden./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:55 / GMT
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Equal Weight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
194,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
197,80 €
|Abst. Kursziel*:
-1,92%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
195,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,72%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
223,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
