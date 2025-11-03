DAX 23.500 -1,0%ESt50 5.568 -0,8%MSCI World 4.295 -0,7%Top 10 Crypto 13,52 -3,2%Nas 22.753 -1,3%Bitcoin 86.320 -1,6%Euro 1,1572 +0,2%Öl 63,65 +0,1%Gold 3.995 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Take Two 914508 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
195,40 EUR -2,60 EUR -1,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,85 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Barclays Capital

Heidelberg Materials Equal Weight

14:56 Uhr
Heidelberg Materials Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
195,40 EUR -2,60 EUR -1,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 193 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide gewesen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagabend. Er ging auch auf eine Dinerveranstaltung mit Investoren ein. Die Marktsignale für 2026 seien durchaus positiv gewesen, bezüglich der Erholung in der EU sei allerdings um Geduld gebeten worden./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Equal Weight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
194,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
197,80 €		 Abst. Kursziel*:
-1,92%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
195,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,72%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
223,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

14:56 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
13:31 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
13:06 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:46 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
10:52 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Rating im Fokus Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Investment-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Mittag
finanzen.net Deutsche Bank AG: Buy für Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Heidelberg Materials-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen