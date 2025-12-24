DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Heidelberg Materials Aktie

229,50 EUR -4,40 EUR -1,88 %
STU
Marktkap. 41,11 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Sector Perform

13:51 Uhr
Heidelberg Materials Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Währungs- und Wettereinflüsse in seinen Schätzungen für den Baustoffkonzern. Diese seien aber nicht groß genug, um etwas an der Einschätzung und dem Kursziel der Aktie zu ändern./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

