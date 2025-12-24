RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Sector Perform

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Währungs- und Wettereinflüsse in seinen Schätzungen für den Baustoffkonzern. Diese seien aber nicht groß genug, um etwas an der Einschätzung und dem Kursziel der Aktie zu ändern./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com