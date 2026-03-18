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Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

11:06 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Flugzeugbauers habe sich nicht übermäßig optimistisch gezeigt, was die Übererfüllung seines Auslieferungsziels für 2026 angeht, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Auch wenn die Beziehung zum Triebwerklieferanten Pratt & Whitney angespannt sei, gebe es derzeit keine Alternative./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
164,92 €		 Abst. Kursziel*:
37,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
164,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,47%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10.03.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
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