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Symbol IOSDF

UBS AG

IONOS Neutral

10:51 Uhr
IONOS Neutral
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Das Umsatzwachstum des Anbieters von Internetdiensten habe sich erneut abgeschwächt, schrieb Dhruva Kusa Shah in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die kurzfristigen Trends dürften Investoren nicht gerade zuversichtlich stimmen, nicht zuletzt mit Blick auf Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Neutral

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,05 €		 Abst. Kursziel*:
16,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
Analyst Name:
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

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10.02.26 IONOS Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
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