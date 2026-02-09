IONOS Aktie
Marktkap. 3,54 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien des Webhosters von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die KI-Sorgen dürften sich kurzfristig nicht zerstreuen lassen, schrieb Dhruva Kusa Shah am Montagnachmittag. Vermutlich nicht vor dem zweiten Quartal dürften die Geschäftstrends die Anleger wieder etwas ermutigen. Die Wachstumsbeschleunigung sei entscheidend für den Kursverlauf./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
25,55 €
|Abst. Kursziel*:
9,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,91%
|
Analyst Name:
Dhruva Kusa Shah
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
