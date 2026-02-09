DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
Marktkap. 3,54 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN A3E00M

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A3E00M1

Symbol wurde kopiert
Symbol IOSDF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien des Webhosters von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die KI-Sorgen dürften sich kurzfristig nicht zerstreuen lassen, schrieb Dhruva Kusa Shah am Montagnachmittag. Vermutlich nicht vor dem zweiten Quartal dürften die Geschäftstrends die Anleger wieder etwas ermutigen. Die Wachstumsbeschleunigung sei entscheidend für den Kursverlauf./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Neutral

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,55 €		 Abst. Kursziel*:
9,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,91%
Analyst Name:
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

