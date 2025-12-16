IONOS Aktie
Marktkap. 3,57 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Ionos von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem ersten Ausblick des Webhosters auf 2026 schraubte Analyst Karsten Oblinger seine Schätzungen am Mittwoch etwas nach unten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:06 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:09 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
25,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
25,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
