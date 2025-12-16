DAX 24.056 -0,1%ESt50 5.703 -0,3%MSCI World 4.375 -0,4%Top 10 Crypto 11,65 +1,8%Nas 22.912 -0,9%Bitcoin 76.012 +1,7%Euro 1,1756 +0,1%Öl 59,71 +1,5%Gold 4.334 +0,7%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Ionos von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem ersten Ausblick des Webhosters auf 2026 schraubte Analyst Karsten Oblinger seine Schätzungen am Mittwoch etwas nach unten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:09 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Kaufen

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
25,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
25,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

15:11 IONOS Kaufen DZ BANK
13:01 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:01 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 IONOS Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

