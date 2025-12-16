DZ BANK

IONOS Kaufen

15:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel IONOS 25,90 EUR -0,15 EUR -0,58% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Ionos von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem ersten Ausblick des Webhosters auf 2026 schraubte Analyst Karsten Oblinger seine Schätzungen am Mittwoch etwas nach unten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:09 / MESZ

