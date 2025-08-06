DAX24.289 +1,5%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,61 +1,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1679 +0,2%Öl67,23 +0,4%Gold3.377 +0,3%
United-Internet-Tochter

IONOS-Aktie wechselt Richtung und steigt klar: IONOS erhöht zum wiederholten Mal das Ziel für 2025

07.08.25 11:04 Uhr
IONOS-Aktie wechselt Richtung und steigt klar: Schon wieder! IONOS legt nach und schraubt Prognose hoch | finanzen.net

Der Internetdienstleister IONOS wird noch einmal zuversichtlicher für das laufende Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
42,35 EUR 2,55 EUR 6,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
24,64 EUR -0,58 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für 2025 werde nun ein Wachstum des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um etwa 17 Prozent auf rund 530 Millionen Euro erwartet, wie die Tochter von United Internet am Donnerstag mitteilte. Das ist etwas mehr, als Analysten auf ihren Zetteln haben. Zuletzt waren 520 Millionen Euro im Plan. Im ersten Halbjahr legte der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) im Jahresvergleich um gut 23 Prozent auf knapp 269 Millionen Euro zu.

Wer­bung

Die Prognose für das Kerngeschäft - dem Segment Digital Solutions & Cloud - bestätigte IONOS. Demnach soll der um Währungseffekte bereinigte Umsatz 2025 weiterhin um circa 8 Prozent wachsen, nach 1,25 Milliarden Euro im Vorjahr. Die bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll von 32,9 auf rund 35 Prozent steigen.

Die Sparte bietet Tools und Anwendungen für Webhosting sowie E-Commerce-Lösungen, wie etwa einen Homepage-Baukasten an. Zudem liegt ein Fokus auf der Modernisierung von IT-Infrastruktur der Kunden.

Für die kleinere Sparte AdTech rund um digitale Werbung und Domain-Handel erwartet das Unternehmen, dass die Erlöse in der zweiten Jahreshälfte in etwa den Vorjahreswert erreichen. Insgesamt soll der Umsatz im Gesamtjahr weiterhin rund 400 Millionen Euro betragen. Auch mittelfristig dürfte sich die Produktumstellung positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Segments auswirken, hieß es.

Wer­bung

Im abgelaufenen ersten Halbjahr kletterte der Konzernerlös um gut 19 Prozent auf 895 Millionen Euro.

Die IONOS-Aktie zeigte sich via XETRA zunächst leichter, wechselte im Handelsverlauf dann jedoch das Vorzeichen und legt nun zeitweise um 6,51 Prozent auf 42,55 Euro zu.

/mne/zb/he

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

mehr Analysen