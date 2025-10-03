IONOS-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet - Zurück an 200-Tage-Linie
Aktien von IONOS sind am Freitag im Feiertagshandel an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurückgefallen.
Werte in diesem Artikel
Zuletzt waren sie via XETRA mit 34,40 Euro rund 2,8 Prozent weniger wert als am Vortag. Seit ihrem Zwischenhoch Mitte September haben die Papiere des Webhosters inzwischen fast 20 Prozent verloren. Analystin Ines Mao von der Investmentbank Exane BNP Paribas wies zuletzt auf die Risiken für die Branche durch KI-Konkurrenz hin.
IONOS-Aktien liegen 2025 immer noch 56 Prozent im Plus. Mit ihrem Rekord im August hatten sie sich zwischenzeitlich allerdings bereits fast verdoppelt.
/ag/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|IONOS Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
