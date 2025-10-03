DAX24.461 +0,2%Est505.654 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,55 +0,5%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.160 -0,6%Euro1,1738 +0,2%Öl64,88 +0,9%Gold3.861 +0,1%
Rücksetzer

IONOS-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet - Zurück an 200-Tage-Linie

03.10.25 10:27 Uhr
IONOS-Aktie rutscht nach Gewinnmitnahmen zurück an 200-Tage-Linie | finanzen.net

Aktien von IONOS sind am Freitag im Feiertagshandel an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurückgefallen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
34,40 EUR -1,00 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
27,06 EUR -0,16 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt waren sie via XETRA mit 34,40 Euro rund 2,8 Prozent weniger wert als am Vortag. Seit ihrem Zwischenhoch Mitte September haben die Papiere des Webhosters inzwischen fast 20 Prozent verloren. Analystin Ines Mao von der Investmentbank Exane BNP Paribas wies zuletzt auf die Risiken für die Branche durch KI-Konkurrenz hin.

IONOS-Aktien liegen 2025 immer noch 56 Prozent im Plus. Mit ihrem Rekord im August hatten sie sich zwischenzeitlich allerdings bereits fast verdoppelt.

Analysen zu IONOS

DatumRatingAnalyst
15.09.2025IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025IONOS BuyUBS AG
08.08.2025IONOS BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025IONOS OverweightJP Morgan Chase & Co.
