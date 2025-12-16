DAX 24.117 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,54 +0,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.959 -1,1%Euro 1,1720 -0,2%Öl 60,33 +2,5%Gold 4.312 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Apples Masterplan bis 2027! Mehr iPhones, mehr Services, mehr Umsatz pro Kunde! Apples Masterplan bis 2027! Mehr iPhones, mehr Services, mehr Umsatz pro Kunde!
Planet Labs (PL) im Pivotal-Point-Check: 340 % Kursziel-Plus - Warum Analysten nach dem 35 %-Kurssprung völlig ausrasten! Planet Labs (PL) im Pivotal-Point-Check: 340 % Kursziel-Plus - Warum Analysten nach dem 35 %-Kurssprung völlig ausrasten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IONOS Aktie

Kaufen
Verkaufen
IONOS Aktien-Sparplan
25,35 EUR -0,70 EUR -2,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,57 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E00M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E00M1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IOSDF

JP Morgan Chase & Co.

IONOS Overweight

11:01 Uhr
IONOS Overweight
Aktie in diesem Artikel
IONOS
25,35 EUR -0,70 EUR -2,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Die korrigierten Ziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeigten, dass das Wachstumstempo des Webhosters etwas geringer sei als gedacht, schrieb Toby Ogg am Mittwoch. Dies könne das Unternehmen zwar mit höherer Profitabilität auffangen, das Wachstum dürfte allerdings mehr im Fokus stehen./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,25 €		 Abst. Kursziel*:
46,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,96%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

11:01 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 IONOS Kaufen DZ BANK
18.11.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 IONOS Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu IONOS

dpa-afx Prognose präzisiert IONOS-Aktie unter Druck: Wachstum in 2025 schwächer als erwartet IONOS-Aktie unter Druck: Wachstum in 2025 schwächer als erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ionos steigen nach präzisiertem Ausblick vorbörslich
EQS Group EQS-News: IONOS mit Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 und konkretisierter Prognose 2025
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX nachmittags stärker
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester
EQS Group EQS-News: IONOS provides outlook for fiscal year 2026 and specifies forecast for 2025
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: IONOS Group SE decides to launch share buyback program
RSS Feed
IONOS zu myNews hinzufügen