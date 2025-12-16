IONOS Aktie
Marktkap. 3,57 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Die korrigierten Ziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeigten, dass das Wachstumstempo des Webhosters etwas geringer sei als gedacht, schrieb Toby Ogg am Mittwoch. Dies könne das Unternehmen zwar mit höherer Profitabilität auffangen, das Wachstum dürfte allerdings mehr im Fokus stehen./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,25 €
|Abst. Kursziel*:
46,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,96%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu IONOS
|11:01
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|IONOS Buy
|UBS AG
