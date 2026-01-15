DAX 25.276 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 +0,9%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.082 -0,3%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,64 +1,2%Gold 4.599 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Schaeffler SHA010 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt
Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IONOS Aktie

Kaufen
Verkaufen
IONOS Aktien-Sparplan
27,65 EUR +0,20 EUR +0,73 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,76 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E00M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E00M1

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IOSDF

Barclays Capital

IONOS Overweight

11:51 Uhr
IONOS Overweight
Aktie in diesem Artikel
IONOS
27,65 EUR 0,20 EUR 0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 42 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,45 €		 Abst. Kursziel*:
42,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,05%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

11:51 IONOS Overweight Barclays Capital
15.01.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 IONOS Buy UBS AG
17.12.25 IONOS Kaufen DZ BANK
17.12.25 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu IONOS

finanzen.net TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IONOS von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX fällt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: IONOS provides outlook for fiscal year 2026 and specifies forecast for 2025
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
RSS Feed
IONOS zu myNews hinzufügen