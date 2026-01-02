IONOS Aktie
Marktkap. 3,7 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Buy
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,60 €
|Abst. Kursziel*:
50,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,70%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu IONOS
|12:11
|IONOS Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.05.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.