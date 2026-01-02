DAX 24.679 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1682 -0,3%Öl 60,92 +0,2%Gold 4.418 +2,0%
IONOS Aktie

26,90 EUR +0,25 EUR +0,94 %
STU
Marktkap. 3,7 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN A3E00M

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A3E00M1

Symbol wurde kopiert
Symbol IOSDF

IONOS Buy

12:11 Uhr
IONOS Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,60 €		 Abst. Kursziel*:
50,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,70%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

