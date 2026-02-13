DAX 25.328 +0,2%ESt50 6.154 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5065 -1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.868 -2,3%Euro 1,1804 +0,0%Öl 72,36 +2,0%Gold 5.185 +0,1%
Delivery Hero Aktie

Marktkap. 5,85 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

09:01 Uhr
Delivery Hero Outperform
Delivery Hero
19,00 EUR -1,61 EUR -7,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas sprach am Freitagmorgen von durchwachsenen Resultaten im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
20,15 €		 Abst. Kursziel*:
88,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
19,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
100,05%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

