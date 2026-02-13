Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,85 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas sprach am Freitagmorgen von durchwachsenen Resultaten im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
20,15 €
|Abst. Kursziel*:
88,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
19,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
100,05%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|11:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09:36
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG