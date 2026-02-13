DAX25.311 +0,1%Est506.155 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -0,9%Nas22.878 -1,2%Bitcoin56.031 -2,0%Euro1,1801 ±0,0%Öl72,21 +1,8%Gold5.181 ±-0,0%
ROUNDUP: Delivery Hero steigert operativen Gewinn - Aber noch kein Ausblick 2026

27.02.26 12:06 Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat 2025 nach Zuwächsen im vierten Quartal deutlich mehr verdient. "2025 hat Delivery Hero seine Resilienz trotz wettbewerbsbedingtem und makroökonomischem Gegenwind gezeigt", sagte Konzernchef Niklas Östberg am Freitag laut Mitteilung. Analysten sahen indes Licht und Schatten in den Resultaten. An der Börse gab der Aktienkurs nach.

Die im MDAX gelistete Aktie notierte zuletzt über sechs Prozent im Minus bei 19,25 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie gut 15 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar fast ein Drittel. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 - also während des Bestellbooms in der Pandemie - ist der Börsenwert um rund 87 Prozent eingebrochen.

Zuletzt verunsicherten Berichte, wonach Investoren das Management auf Verkäufe von Geschäftsaktivitäten drängen sollen, sowie ein Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien die Anleger. Im Dezember hatte Delivery Hero die Prüfung möglicher Verkäufe von Unternehmensanteilen angekündigt. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten, stellte Analystin Annick Maas von Bernstein Research nun fest.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im vergangenen Jahr derweil auf über 900 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Freitag mitteilte. Dies liegt im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens und von Analysten. Im Vorjahr wurden hier 692,5 Millionen Euro verbucht.

Der bestellte Bruttowarenwert erhöhte sich zu konstanten Wechselkursen um neun Prozent auf knapp 49,2 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz aller Segmente kletterte um fast ein Viertel auf 14,8 Milliarden Euro. Der freie Barmittelfluss übertraf 200 Millionen Euro.

Laut Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC verfehlte Delivery Hero wegen überraschend starker negativer Währungseffekte die Erwartungen an den Bruttowarenwert (GMV) 2025 knapp. Das vergleichbare Wachstum habe aber trotz der im Schlussquartal deutlich gesunkenen Dynamik in der Mena-Region (Naher Osten und Nordafrika) positiv überrascht. Dazu habe das Management von einer ermutigenden Entwicklung in Südkorea sowie einem wieder anziehenden Schwung in Saudi-Arabien im Dezember gesprochen.

Zum GMV-Wachstum trugen nominal alle Regionen bis auf Asien bei. Für das Geschäft in Asien zeigt sich Delivery Hero jedoch zuversichtlich. So sei die Anzahl der Bestellungen in Südkorea im vierten Quartal wieder gewachsen und das Segment sei auf vergleichbarer Basis bei konstanten Wechselkursen wieder gewachsen.

Den Ausblick auf 2026 will das Management mit Vorlage des Geschäftsberichts Ende März vorstellen./err/men/mis

