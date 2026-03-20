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Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

11:46 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Foodpanda-Verkaufs in Taiwan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Mit Blick auf den Wert der Summe aller Einzelteile des Essenslieferanten dürfte der Wert der Aktie mit dem Verkauf steigen und die Kapitalstruktur stärken, schrieb Andrew Ross. Er sprach am Montag von einem "positiven Schritt" und hofft auf weitere Initiativen im Rahmen der strategischen Überprüfungen durch das Management./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
36,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,42 €		 Abst. Kursziel*:
139,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
127,15%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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