Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EUR
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Neu seien vor allem die Erkenntnisse hinsichtlich des Ausblicks, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Für das vergangene Jahr hob sie den Free Cashflow hervor, der die Erwartungen übertroffen habe. Der Essenslieferdienst stehe vor weiteren Reinvestitionen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,09 €
|Abst. Kursziel*:
39,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,33%
|
Analyst Name:
Silvia Cuneo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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