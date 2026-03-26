Deutsche Bank AG

Delivery Hero Hold

14:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Neu seien vor allem die Erkenntnisse hinsichtlich des Ausblicks, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Für das vergangene Jahr hob sie den Free Cashflow hervor, der die Erwartungen übertroffen habe. Der Essenslieferdienst stehe vor weiteren Reinvestitionen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero