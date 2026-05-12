Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,17 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross sprach am Dienstagabend von einer "bedeutenden Veränderung", die dem Essenslieferdienst mit der Ablösung des Konzernchefs Niklas Östberg bevorstehe. Er geht davon aus, dass ein aktivistischer Investor dabei Einfluss hatte. Für das Unternehmen gebe es nach wie vor viele Szenarien, was die Strategie betrifft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,13 €
|Abst. Kursziel*:
47,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,38%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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