Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

08:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross sprach am Dienstagabend von einer "bedeutenden Veränderung", die dem Essenslieferdienst mit der Ablösung des Konzernchefs Niklas Östberg bevorstehe. Er geht davon aus, dass ein aktivistischer Investor dabei Einfluss hatte. Für das Unternehmen gebe es nach wie vor viele Szenarien, was die Strategie betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero