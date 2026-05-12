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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

08:11 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross sprach am Dienstagabend von einer "bedeutenden Veränderung", die dem Essenslieferdienst mit der Ablösung des Konzernchefs Niklas Östberg bevorstehe. Er geht davon aus, dass ein aktivistischer Investor dabei Einfluss hatte. Für das Unternehmen gebe es nach wie vor viele Szenarien, was die Strategie betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,13 €		 Abst. Kursziel*:
47,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,38%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
12.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
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