DAX 21.905 -2,1%ESt50 5.388 -2,1%MSCI World 4.213 -0,7%Top 10 Crypto 9,0590 -0,2%Nas 21.648 -2,0%Bitcoin 59.547 +1,5%Euro 1,1488 -0,6%Öl 113,4 +3,5%Gold 4.264 -5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Scholastic (SCHL) im Pivotal-Point-Check: Kinderbuch-Riese kauft 23 % der eigenen Aktien - Startschuss für eine neue Wachstumsstory? Scholastic (SCHL) im Pivotal-Point-Check: Kinderbuch-Riese kauft 23 % der eigenen Aktien - Startschuss für eine neue Wachstumsstory?
Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,53 EUR +0,56 EUR +3,74 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,59 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

10:51 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
15,53 EUR 0,56 EUR 3,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Verkaufs von Foodpanda in Taiwan mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei Folge zunehmenden Drucks der Aktionäre, durch Veräußerungen Wert zu schöpfen, sowie des Ende 2025 angekündigten strategischen Überprüfungsprozesses durch das Management, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dies sei nun der "erste Meilenstein". Der Preis von 600 Millionen US-Dollar in bar, den die Grab Holding zahlen wolle, sei "solide" und liege deutlich über den Markterwartungen. Sein Kursziel könnte dadurch um weitere zwei Euro steigen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,39 €		 Abst. Kursziel*:
81,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
80,35%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

10:51 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
09.03.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net Strategischer Verkauf Delivery Hero-Aktie gegen den Trend mit Gewinnen: Grab Holdings übernimmt foodpanda-Geschäft in Taiwan Delivery Hero-Aktie gegen den Trend mit Gewinnen: Grab Holdings übernimmt foodpanda-Geschäft in Taiwan
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben
dpa-afx Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Millionen Dollar
EQS Group EQS-News: Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Mio. USD an Grab Holding Limited
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero SE verkauft foodpanda Geschäft in Taiwan an Grab Holdings Limited
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen
EQS Group EQS-News: Delivery Hero to sell Taiwan food delivery operations to Grab for USD 600 million
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero SE sells foodpanda business in Taiwan to Grab
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Delivery Hero successfully allocates new Term Loan B facility
Business Times Delivery Hero investor Aspex calls on CEO to step up turnaround or face ouster
Financial Times Top Delivery Hero investor threatens to seek leadership change
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen