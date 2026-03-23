FUCHS Aktie
Marktkap. 4,18 Mrd. EURKGV 16,33
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Lars Vom-Cleff attestierte dem Schmierstoffhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine "ruhige Fahrt in stürmischem Gewässer". In einem schwierigen Marktumfeld sei die Nachfrage verhalten gewesen und auch der starke Euro wirke negativ. Dennoch habe Fuchs in allen drei Regionen positive Ergebnisse geliefert./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,54 €
|Abst. Kursziel*:
44,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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