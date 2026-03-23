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WKN A3E5D6

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Symbol FUPPF

Deutsche Bank AG

FUCHS SE VZ Buy

12:26 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
34,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Lars Vom-Cleff attestierte dem Schmierstoffhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine "ruhige Fahrt in stürmischem Gewässer". In einem schwierigen Marktumfeld sei die Nachfrage verhalten gewesen und auch der starke Euro wirke negativ. Dennoch habe Fuchs in allen drei Regionen positive Ergebnisse geliefert./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,54 €		 Abst. Kursziel*:
44,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
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20.03.26 FUCHS Overweight Barclays Capital
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