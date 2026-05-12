UBS AG

AUTO1 Buy

12:16 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 29,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe die Absatzerwartungen klar getoppt und die operativen Ergebniserwartungen leicht, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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