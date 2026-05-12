AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,13 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 29,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe die Absatzerwartungen klar getoppt und die operativen Ergebniserwartungen leicht, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,60 €
|Abst. Kursziel*:
48,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
66,48%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|12:16
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:16
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|12:16
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:16
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|12:16
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:16
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|03.08.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG