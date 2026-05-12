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Marktkap. 2,8 Mrd. EUR

KGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
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WKN 830350

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ISIN DE0008303504

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Symbol TAGOF

Deutsche Bank AG

TAG Immobilien Buy

12:31 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler wertet den Bericht zum ersten Quartal insgesamt positiv, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar hervorgeht. Er lobte das starke Geschäft in Polen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,39 €		 Abst. Kursziel*:
25,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,74%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12.05.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Correction of a release from 07/04/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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