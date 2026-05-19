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Symbol AANNF

UBS AG

Aroundtown SA Neutral

10:31 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aroundtown von 3,30 auf 2,45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die von Aroundtown erhöhte Beteiligung an Grand City von 63 auf 82 Prozent sei eher als eine Qualitätsmaßnahme im Portfolio zu sehen und weniger als eine Story zu mehr Größe, schrieb Charles Boissier am Dienstagabend. Angesichts des überdurchschnittlich hohen Spreads gegenüber den Bund-Renditen sieht er nur begrenzten Spielraum für eine Kurssteigerung./ajx/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2,45 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,46 €		 Abst. Kursziel*:
-0,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,21%
Analyst Name:
Charles Boissier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

10:31 Aroundtown SA Neutral UBS AG
05.05.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
27.04.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
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