Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 2,66 Mrd. EURKGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aroundtown von 3,30 auf 2,45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die von Aroundtown erhöhte Beteiligung an Grand City von 63 auf 82 Prozent sei eher als eine Qualitätsmaßnahme im Portfolio zu sehen und weniger als eine Story zu mehr Größe, schrieb Charles Boissier am Dienstagabend. Angesichts des überdurchschnittlich hohen Spreads gegenüber den Bund-Renditen sieht er nur begrenzten Spielraum für eine Kurssteigerung./ajx/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2,45 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,46 €
|Abst. Kursziel*:
-0,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,21%
|
Analyst Name:
Charles Boissier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
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