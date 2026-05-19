UBS AG

Aroundtown SA Neutral

10:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aroundtown von 3,30 auf 2,45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die von Aroundtown erhöhte Beteiligung an Grand City von 63 auf 82 Prozent sei eher als eine Qualitätsmaßnahme im Portfolio zu sehen und weniger als eine Story zu mehr Größe, schrieb Charles Boissier am Dienstagabend. Angesichts des überdurchschnittlich hohen Spreads gegenüber den Bund-Renditen sieht er nur begrenzten Spielraum für eine Kurssteigerung./ajx/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA